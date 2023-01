Trei persoane au decedat în ultima săptămână, din cauza virusului de Covid-19. Câte au fost testate pozitiv?

14:30

Ministerul Educației și Cercetării a exclus, printr-o modificare a bugetului de stat pentru anul 2022, alocarea mijloacelor financiare pentru construcția și renovarea blocurilor sanitare din școli. Această informație, însă, nu a fost anunțată public. Circumstanțele au ieșit la suprafață în urma unei solicitări expediate de Amnesty International Moldova. În perioada campaniei electorale din 2021, una […] The post Amnesty International: PAS nu și-a respectat promisiunile electorale. 175 de școli din Moldova au toalete în curte appeared first on NewsMaker.