Război în Ucraina: Joe Biden exclude trimiterea de avioane de luptă F-16

11:10

Vizitează locuri noi, descoperă peste 25 de obiective turistice și creează-ți propriile strategii de promovare într-un continuu studiu interactiv. Aplicările pentru participarea în proiectul „On The Map”, marca AIESEC în Chișinău, continuă! AIESEC în Chișinău îți reamintește că nu e târziu să aplici pentru „On The Map”. Vă așteaptă călătorii în peste 25 de destinații […] Articolul Aplicările pentru participarea în proiectul On The Map, marca AIESEC, continuă! apare prima dată în ea.md.