Fostul vicepremier pentru Reintegrare, Vlad Kulminski, a plecat în Ucraina, unde deține o nouă funcție

06:40

Cheltuielile efectuate la nivel mondial pentru produsele şi serviciile IT sunt estimate la 4,5 trilioane dolari în 2023, în creştere cu 2,4% faţă de 2022, chiar dacă inflaţia continuă să erodeze puterea de cumpărare a consumatorilor şi să reducă cheltuielile pentru dispozitive, conform ultimei prognoze Gartner.