Decizia CEDO în cazul Filat versus Republica Moldova

Curtea Supremă de Justiție a admis ridicarea excepției de neconstituționalitate a legii prin care a fost modificată recent Legea în baza căreia activează Comisia de evaluarea a judecătorilor. Motivul invocat de către apărarea unui judecător în fața magistraților CSJ este că guvernarea a redus temeiul legal de a contesta în judecată rezultatele evaluării, iar asta ... ULTIMA ORĂ : Curtea Constituțională ar urma să se expună asupra constituționalitatii prevederilor legale in baza carora s-a creat comisia de pre-vetting