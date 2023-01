De la începutul războiului în Ucraina, în orașul Melitopol, aproximativ 1 000 de cetățeni au fost răpiți. Cele mai importante evenimente din a 341-a zi de război

12:30

Asociația Obștească „Făclia” și Asociația „Romanian Women's Lobby” au desfășurat pe data de 24 ianuarie 2023 webinarul „How to start a national coordination of European Women's Lobby in Moldova". Сообщение 24 de organizații se asociază pentru împuternicirea femeilor pentru cooperare și participare la luarea deciziilor în cadrul European Women’s Lobby появились сначала на #diez.