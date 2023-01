VIDEO Renato Usatîi a povestit despre întâlnirile sale cu Veaceslav Platon: „Eu nu pot să iau bani”

17:50

Cehia are un nou președinte. Este vorba despre fostul general Petr Pavel, care a câştigat alegerile prezidențiale. Șefa statului moldovean Maia Sandu l-a felicitat, pe 29 ianuarie, pe noul președinte al Republicii Cehe. „Felicitări pentru alegerea dumneavoastră în calitate de noul președinte al Cehiei! Aștept cu nerăbdare să continuăm dialogul constructiv între Republica Moldova și Cehia", […]