Se încheie războiul? Zelenski: 2023 va fi anul victoriei Ucrainei!

Industria funerară din Rusia înregistrează o creștere fără precedent din cauza deceselor militare în urma invaziei de aproape un an a Ucrainei, precum și a numărului mare de decese cauzate de Covid-19, scrie site-ul de știri de investigații The Insider, preluat de Moscow Times. Patronii de case funerare și crematorii au raportat o cerere mare atât din ...