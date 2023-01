Actrița Annie Wersching, răpusă de cancer la 45 de ani. A jucat în sezonul 2 din Star Trek

17:30

“Avatar 2: The Way of Water” continuă să domine box office-ul nord-american şi face parte de acum din clubul exclusiv al filmelor care au depăşit încasări de 2 miliarde de ... Post-ul “Avatar 2: The Way of Water” devine al şaselea film din istorie care depăşeşte încasări de 2 miliarde de dolari în lume apare prima dată în Unica.md.