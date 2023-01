Oficial de la Beijing spune cine se află la originea războiului din Ucraina

07:30

Actorul Jeremy Renner încerca să împiedice plugul său de deszăpezire să alunece şi să-l lovească pe nepotul său în momentul în care a fost tras sub vehicul şi strivit în ziua de Anul Nou, potrivit unui raport al biroului şerifului din Nevada, scrie CNN. Frâna de parcare nu a fost cuplată şi ar fi oprit […] The post Actorul a fost strivit de plugul de zăpadă în timp ce încerca să-l salveze pe nepot first appeared on NEXTA.