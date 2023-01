Edilul capitalei: S-a început „diareea” experților

12:00

În Republica Moldova va fi introdusă acordarea protecției temporare persoanelor strămutate din Ucraina, pe o perioadă de un an. Hotărârea care prevede acest lucru a fost publicată astăzi în Monitorul Oficial, transmite MOLDPRES. Persoanele care vor solicita protecție temporară vor putea obține un document de identitate, eliberat cu titlu gratuit, pe un termen de un [...]