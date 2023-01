Șoferul camionului, care s-a răsturnat într-un pârâu în România, în stare gravă la spital

08:50

Primarul PAS de Sîngerei, Arcadie Covaliov, confirmă accidentul de vineri și vine cu detalii despre cum s-a întâmplat totul. Acesta afirmă că vineri seara, în timp ce se întorcea acasă de la muncă, a făcut o oprire la Orhei. „Am terminat discuția la 22:30 și am pornit spre casă. Lângă Telenești, m-am oprit și am dormit o oră în mașină. Eram extraordinar de obosit. Dar mi-am revenit și am plecat mai departe”, a scris acesta. Însă, la intrarea în Bănești, de pe un drum adiacent i-a sărit în fața mașinii un cal, care, după impact, a dispărut imediat.