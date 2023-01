(VIDEO) Accident grav la Suceava. Un moldovean care conducea un camion a suferit multiple traumatisme

13:30

122 de localități din 7 județe din România sunt fără curent electric ca urmare a viscolului, ninsorilor abundente și vântului puternic. Libertatea.ro scrie că aproape 30 000 de consumatori din întreaga țară nu au electricitate în prezent. Presa română scrie că pompierii au intervenit pentru deblocarea mai multor autovehicule blocate în zăpadă, pentru degajarea a […] The post Ninsorile și vântul puternic a lăsat România cu drumuri blocate și peste 120 de localități fără curent electric appeared first on NewsMaker.