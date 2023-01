Fermierii cer dezbateri publice: „Companiile străine pot deveni proprietare a terenurilor agricole din Moldova”

14:10

Ex-ministrul Economiei, Sergiu Gaibu, este noul Președinte al Consiliului de Administrare al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”. „Avem onoarea să-l prezentăm pe noul Președinte al Consiliului de Administrare al Centrului Analitic Independent „Expert-Grup”. Suntem siguri că grație expertizei valoroase, pe care o deține Sergiu Gaibu, vom reuși să asigurăm continuitatea misiunii, obiectivelor și planificarea strategică a organizației […] The post Fostul ministru al Economiei are un nou job. Unde s-a angajat Sergiu Gaibu appeared first on NewsMaker.