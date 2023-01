12:40

Niu-York, cunoscut drept New York-ul ucrainean, este o localitate atacată intens de artileria rusă care în curând riscă să rămână fără locuitori. New York-ul ucrainean, amplasat la graniţa dintre Doneţk-ul aflat sub control ucrainean şi Doneţk-ul controlat de armata Federaţiei Ruse, este părăsit de la o zi la alta de