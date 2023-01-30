(VIDEO) REPREZENTANȚII SOCIETĂȚII CIVILE AU ANUNȚAT CREAREA PLATFORMEI PMAN - PRIMĂRIA MUNICIPALĂ ALTERNATIVĂ NAȚIONALĂ

Infotag, 30 ianuarie 2023 13:30

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