Imperiul condus de Anna Lewandowska: ”Nu am vrut să fiu doar o soție de fotbalist”

Cine sunt cei 10 concurenți care vor evolua în Finala Națională Eurovision 2023 Zece participanți vor concura în Finala Națională Eurovision 2023. Finaliștii au fost selectați sâmbătă, 28 ianuarie, în urma audițiilor live. Astfel, în Finala Națională din 4 martie vor concura: SunStroke Project (Yummy Mommy), Pasha Parfeni (Soarele și Luna), DONIA (Red Zone), Aliona Moon (Du-mă), OL (Why You Play It Cool), Surorile Osoianu (Bade, bădișor, bădiță), NÖRDIKA (Damn and down), Victor Gulick (Let’s dan...