Prognoza meteo pentru 30 ianuarie

Chitaristul formației Television Tom Verlaine a încetat din viață la vîrsta de 73 de ani. Muzicianul a avut un impact semnificativ asupra dezvoltării punk rock-ului, post-punk-ului și new wave-ului, potrivit The New York Times.Numele adevărat al regretatului chitarist a fost Thomas Miller. Potrivit fiicei sale, acesta a murit după o scurtă boală. Cu toate acestea, ea nu a precizat cauza exactă