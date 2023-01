Horoscop 30 ianuarie – O zi cu reușite – Peștii se poate să semnați un contract avantajos

06:30

Comandantul-şef al Forţelor Armate ale Ucrainei, Valerii Zaluzhnyi, a donat armatei 1 milion de dolari din moştenirea sa, a transmis New York Times, citat de Ukrinform. Zaluzhnyi a primit banii ca moştenire de la un american de origine ucraineană, Gregory Stepanets, potrivit familiei Stepanets. În ianuarie, generalul a donat întreaga sumă primită Forţelor Armate ucrainene. […] The post Comandantul-şef al Forţelor Armate ale Ucrainei donează armatei un milion de dolari moşteniţi de la un american first appeared on NEXTA.