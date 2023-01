Copii evacuați din Herson, descoperiți într-un orfelinat din Crimeea comparat cu lagărele de concentrare. „Îi transformă în legume”

21:00

Carluccio Sartori, un alpinist italian in varsta de 54 de ani a supravietuit 20 de 0re dupa ce a fost ingropat sub o avalansa. Cand salvatorii l-au gasit, acesta avea ... Post-ul Salvatorii i-au văzut mâna ieșind din zăpadă! Miracol în munții din Italia: un alpinist a supraviețuit după 20 de ore îngropat sub o avalanșă apare prima dată în Unica.md.