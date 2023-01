Trump revine? "Vom face America din nou grozavă"

12:00

Salariul minim a fost majorat, la început de an, în aproape toate țările în care acest indicator este stabilit de către guvern, relevă o analiză Picodi.com, ce a cuprins 67 de state.Cea mai mare creștere a salariului minim de la an la an a fost observată în Argentina (104,5%) și Turcia (100%). Aceste state au avut și printre cele mai mari rate ale inflației din lume. De exemplu, Argentina – 94