Uluitor! Novak Djokovic rege la Australian Open 2023 – Sârbul și-a adjudecat al 10 -lea trofeu la Antipozi și al 22 -lea Grand Slam în carieră

16:40

După trei ani de investigație, cauza penală împotriva foștilor deputați din Partidul Comuniștilor din Republica Moldova, bănuiți că ar fi primit mită pentru a trece la Partidul Democrat, în anul 2015, a fost clasat. Procuratura Anticorupție anunță că „faptele infracționale imputate acestora nu întrunesc elementele componenței de infracțiune". Cauza penală a fost pornită în 2019 ... Dosarul deputaților traseiști nu mai poate fi „murat" – Ce au decis procurorii