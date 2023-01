Intervenții în 24 de ore: Zeci de automobile, ambulanțe și transport de pasageri au solicitat salvatorii pentru deblocare din nămeți (FOTO/VIDEO)

14:30

Conform angajamentului său privind un viitor favorabil climatului și în semn de confirmare a ambiției sale de a atinge emisii net zero, ProCredit Holding AG & Co.KGaA (ProCredit Holding), compania mamă a grupului ProCredit, axat pe impact și dezvoltare, s-a alăturat Alianței Bancare Net Zero (Net-Zero Banking Alliance – NZBA). Această alianță a băncilor din întreaga lume, convocată de O.N.U. și condusă de reprezentanții din sector, se angajează să își aducă portofoliile de credite și investiții la emisii net zero până în anul 2050 sau mai curând, ceia ce esteîn conformitate cu obiectivele cele mai ambițioase stabilite în Acordul de la Paris privind schimbările climatice.