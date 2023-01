A fost înființată o bază pentru elicoptere militare pe teritoriul uzinei Azovstal. Cele mai importante evenimente din a 339-a zi de război

09:45

Asociația studențească globală AIESEC din Chișinău te invită să vizitezi locuri noi, să descoperi peste 25 de obiective turistice și să-ți creezi propriile strategii de promovare într-un continuu studiu interactiv. Aplică la proiectul „On The Map" și călătorește în peste 25 de destinații turistice impresionante din Republica Moldova.