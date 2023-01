Au pătruns în apartamentul unui cunoscut, l-au bătut și i-au furat 1500 de lei; Poliția a reținut doi suspecți

22:40

„The Special One” a împlinit 60 de ani; Cum a fost sărbătorit Mourinho la AS Roma Joi, 26 ianuarie, Jose Mourinho a împlinit 60 de ani, iar tehnicianul portughez a fost sărbătorit în vestiarul celor de la AS Roma. Aflat din vara anului 2021 pe banca celor de la AS Roma, Jose Mourinho a reușit să câștige pe banca italienilor un singur trofeu, Conference League, în sezonul 2021/2022. De ziua sa, "Mou" a fost așteptat cu un tort, dar și cu alte trei prăjituri, care ilustrau inițialele lusitanului,...