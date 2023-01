Patrimoniul arhitectural istoric din Chișinăul Vechi – pus în valoare prin iluminat artistic nocturn

15:30

Mareșalul Senatului Republicii Polone, Tomasz Grodzki, se va afla în perioada 24-25 ianuarie, într-o vizită oficială la Chișinău. Oficialul polonez are planificate întrevederi cu conducerea țării – președinta Maia Sandu, președintele Parlamentului, Igor Grosu, și premierul Natalia Gavrilița, transmite IPN. Agenda vizitei oficiale mai include discuții cu ministra sănătății, Ala Nemerenco. În cadrul întrevederilor vor [...]