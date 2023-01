Fostul ministru al Economiei are un nou job. Unde s-a angajat Sergiu Gaibu

16:10

Guvernul Republicii Moldova a fost obligat să achite peste 500.000 Euro urmare a proceselor pe care le-a pierdut la CtEDO pe parcursul anului trecut. Datele se conțin în Raportul de activitate pentru anul 2022 publicat, pe 26 ianuarie, de Curtea Europeană pentru Drepturile Omului. În raport se menționează că Curtea a pronunțat 34 hotărâri împotriva