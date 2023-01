FOTOGRAFIA ZILEI: Pe vatra din casa de la țară

09:30

Tinerii din raionul Soroca au o oportunitate, pe care nu trebuie să o rateze – programul NORD in IT propune trei direcții de instruire. Sunt invitați elevi ai anului terminal de la Școala profesională, șomeri înregistrați la STOFM, doamne și domnișoare interesate de profesiile din domeniul digital. INSTRUIREA ESTE GRATIS!!!