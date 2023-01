Consiliul Superior al Procurorilor se convoacă sâmbătă în ședință extraordinară

13:40

Patru heliporturi pentru elicoptere medicale vor fi construite în Republica Moldova în acest an, dintre care două în municipiul Chișinău. Banii vor fi alocați dintr-un proiect transfrontalier cu România. Informația a fost confirmată pentru postul național de televiziune de către ofițerul de presă din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu. De cele patru […] The post În 2023, în Moldova vor apărea patru heliporturi pentru elicoptere medicale. Cât ne costă și unde vor fi construite? appeared first on NewsMaker.