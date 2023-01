CSP se întrunește în ședință extraordinară – Este vizată șefia la PCCOCS

10:20

Poliția atenționează cetățenii despre câteva acțiuni de estorcare de bani și înșelăciune a populației. Una dintre ele se referă la apeluri telefonice, prin care se încearcă obținerea resurselor financiare prin crearea unor istorii false precum că ruda persoanei apelate ar fi reținută, după implicarea într-un accident rutier. Pentru eliberarea acesteia sunt cerute sume mari de ...