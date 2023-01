IMPORTANT! Cum să ne protejăm de incendiile provocate de sobe. Recomandările pompierilor nisporeneni

13:10

Diferendul transnistrean împiedică dezvoltarea Republicii Moldova, dar și procesul de aderare la Uniunea Europeană. O spune ambasadorul Republicii Moldova în Ucraina, Valeriu Chiveri. Potrivit diplomatului, chiar și în prezența unui conflict nesoluționat țara are șanse de a se alătura blocului comunitar. În acest sens, ambasadorul a dat exemplul Ciprului și...