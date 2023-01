Ceban: Guvernul, obligat să ia măsuri de urgență în cazul ”Apă-Canal Chișinău”

14:10

Începând cu data de 1 februarie, Parlamentul se va convoca în sesiunea ordinară de primăvară 2023. O dispoziție în acest sens a fost semnată de către Președintele Parlamentului, Igor Grosu, transmite Serviciul de presă al legislativului. Prima ședință plenară a Parlamentului din sesiunea de primăvară va avea loc la propunerea Biroului permanent, după ce va [...]