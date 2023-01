CEDO a pronunțat 34 de hotărâri în privința Republicii Moldova, anul trecut. Statul, obligat să achite circa 530 de mii de euro prejudiciu

15:00

Un jucător de snooker din ţara noastră face ravagii la turneele internaţionale. Vladislav Grădinari, care are doar 14 ani, a obţinut o victorie răsunătoare în faţa unei sportive din Honk Kong, On Yee, la turneul Shoot Out, ce se desfăşoară în oraşul englez Leicester.