(VIDEO) SUA, gata să sprijine modernizarea armatei Moldovei? Ambasador: „Vom lua decizii în baza a ceea ce credem noi că va fi bine”

Vladislav Grădinari, originar din Republica Moldova, a devenit cel mai tânăr jucător de snooker care a câștigat un meci televizat în cadrul unui eveniment de clasament. Acesta are doar 14 ani. Adolescentul a reușit să o învingă pe tripla campioană Ng On-yee, originară din Hong Kong, în prima rundă BetVictor Shoot Out și a ajuns în optimele de