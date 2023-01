Ce este crima organizată?

Tot mai des auzim la știri sau în discursurile politicienilor noțiuni precum: grup criminal organizat sau crimă organizată. Ce este, mai exact, crima organizată și cum ne afectează? ATTILA BIRO, jurnalist de investigație, Context.ro: Practic, crima organizată, din investigațiile noastre, reprezintă acel grup de oameni răufăcători, care sunt, cum se spune, foarte bine organizați și […] The post Ce este crima organizată? appeared first on Cu Sens.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Cu Sens