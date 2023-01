Daniel Goinic: Moldovenii s-au adresat la CEDO de cinci ori mai des decât media europeană

16:20

Țările occidentale, precum și unii aliați ai SUA din Pacific, au declarat un total de 574 de diplomați ruși persona non grata începând cu 24 februarie 2022, conform calculelor TASS, citat de hotnews.ro. Cea mai mare expulzare a diplomaților ruși a avut loc în iunie 2022, în Bulgaria, când 70 de persoane au fost declarate persona non grata.