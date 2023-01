Curtea Constituțională a respins sesizarea Partidului „ȘOR” privind starea de urgență din Moldova

09:30

Vicepremierul Andrei Spînu a fost întrebat de jurnaliștii români ce părere are despre informația vehiculată în ultimul timp că Maia Sandu ar putea să devină președintele României. Oficialul moldovean a menționat că Maia Sandu are un mandat puternic din partea cetățenilor Republicii Moldova și își dorește ca șefa statului să rămână în funcție „cel puțin […] The post VIDEO Ar putea Maia Sandu să candideze la prezidențialele din România? Răspunsul lui Spînu, pentru jurnaliștii români appeared first on NewsMaker.