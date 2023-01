Când va începe marea ofensivă a rușilor în Ucraina. „Observăm o concentrare maximă”

09:20

O fetiță născută din mamă moldoveancă și tată italian a dovedit un talent extraordinar și a fost admisă la numai 9 ani la Conservatorul din Milano, deși are o vârstă mai mică decât cea permisă în regulamentul instituției, scrie Rotalianul. Se numește Martina Meola și pasiunea sa este pianul. Fetița s-a născut în Italia, dar […]