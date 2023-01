Horoscop – pentru LEU încep să se adune banii în cont şi o să vă faceţi planuri

09:00

Ion Chicu vorbește despre “troika Maiei”… și despre ”Litvinenco, acest analfabet criminal aflat încă în funcția de ministru al justiției, a stabilit prin lege, că acest complet de judecată trebuie ales cu consimțământul oficial al Maiei Sandu”. Fostul prim-ministru Ion Chicu, constată că ”ajunge la final exercițiul de uzurpare a puterii judecătorești de către Maia […] The post Ion Chicu: De idiotismul lui Litvinenco s-a uimit chiar și Curtea noastră Constituțională first appeared on NEXTA.