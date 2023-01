Popșoi după rezoluția APCE – Începem demersurile de a trece la etapa de post-monitorizare – Petrenco –  Moldova trebuie, încă, să rămână sub monitorizarea CoE – Avem nevoie de expertiză

09:30

Persoanele care beneficiază de compensații din partea Guvernului la energie electrică și gaze naturale vor primi ajutor suplimentar pentru plata facturilor, în cazul majorării gradului de vulnerabilitate energetică. Compensațiile suplimentare vor fi achitate retroactiv, de la data înregistrării cererii pe portalul guvernamental www.compensatii.gov.md. Decizia a fost aprobată în cadrul ședinței Comisiei pentru Situații Excepționale, prezidate de ... CSE a decis! Unii cetățeni vor primi compensații pentru energia electrică și gaze naturale retroactiv