Se va prezenta Plahotniuc? Curtea de Apel a stabilit data următoarei ședințe de judecată pe cazul „frauda bancară”

19:50

Conturile Asociației Obștești „Uniunea de Afaceri Moldo-Rusă" (UAMR), care îi achita ex-președintelui Igor Dodon un salariu de circa 45 000 dolari în timp ce era angajat în calitate de președinte, au fost înghețate. Informațiile au fost făcute publice de către Igor Dodon în cadrul unui interviu pentru postul de televiziune „Россия 24". Igor Dodon consideră […]