(VIDEO) De la București la Strasbourg. Jurnaliștii celor 6 posturi TV cu licența suspendată vor să discute cu oficialii europeni

Organizația Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură a anunțat miercuri că a desemnat centrul istoric al Odesei, un oraș-port ucrainean, drept sit al Patrimoniului Mondial în Pericol, relatează HotNews. Statutul, acordat de o reuniune a UNESCO la Paris, ar putea ajuta la protejarea moștenirii culturale a Odesei, care a fost amenințată de la invadarea