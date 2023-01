Concursul pentru șefia PCCOCS este viciat? Un membru al comisiei de pre-selecție denunță tentative de intimidare

11:40

Papa Francisc a criticat legile care incriminează persoanele LGBT, calificându-le drept injuste. Întru-un interviu pentru Associated Press acesta a declarat că „a fi homosexual nu este o crimă". În același timp, Francisc a menționat că, deși nu este o crimă să fii homosexual, este un păcat. El a sugerat „să se facă mai întâi distincția