De ce este recomandat să mănânci încet? Top motive potrivit unui studiu

22:30

Andrei Spînu, vicepremierul Republicii Moldova, a declarat miercuri seara, la Digi24, că „Rusia își dorește să țină Republica Moldova sub control, ca să-și poată promova interesele proprii". „Este evident că am fost în vizorul Moscovei tot timpul și nu s-a schimbat nimic în ultimii 30 de ani", a adăugat Spînu.