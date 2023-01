Femeile gravide ar putea să-și vadă fătul din uter cu … telefonul

05:20

Senatorul rus Andriy Klimov a lansat o amenințare la adresa Maiei Sandu, după ce președintele Republicii Moldova a vorbit despre apropierea de NATO. Senatorul a comentat pe Telegram declarația Maiei Sandu despre posibila intrare în alianța militară NATO și a întrebat dacă președintele moldovean este pregătit să repete „politica suicidară” a omologului său ucrainean Volodimir […] The post BREAKING NEWS | Un senator rus o amenință pe Maia Sandu, după declarația despre apropierea de NATO first appeared on NEXTA.