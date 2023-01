Atelier privind promovarea comunităților sănătoase, organizat la Nisporeni

09:30

Agenția de Intervenție și Plăți pentru Agricultură (AIPA) a început procesul de plată a cererilor de acordare a sprijinului financiar recepționate în anul 2022, transmite IPN. De la începutul anului curent, AIPA a autorizat spre plată primele 32,5 milioane de lei, surse orientate către producătorii agricoli prin mecanismul de subvenții post-investiții.... The post AIPA a dat startul procesului de achitare a subvențiilor appeared first on Portal de știri.