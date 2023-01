FRONTEX în R. Moldova. A fost lansată Operațiunea Comună „Moldova 2023”

14:50

Vladimir Soloviov, principalul propagandist al Kremlinului, s-a dezlănțuit după ce Germania a decis că va livra tancuri Leopard Ucrainei. El i-a făcut „naziști nenorociți” pe liderii politici de la Berlin, de la cancelarul Olaf Scholz, până la ministrul de Externe Annalena Baerbock, și a spus că teritoriul Germaniei devine o țintă legitimă pentru Rusia, dacă livrează astfel de arme, scrie Digi24. Solovyov reacts to media reports that Olaf Scholz has decided to send Leopard 2 tanks to Ukraine • H...