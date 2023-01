DW/ Frica de război, instrumentul prin care Rusia crede că poate „cuminți” conducerea Moldovei

17:40

În fiecare an, calendarul ornitologilor din toată lumea începe cu Recensământul de Iarnă al Păsărilor Acvatice (International Waterbird Census) – un program global de monitorizare a păsărilor acvatice început în 1967 sub coordonarea organizației Wetlands International. Desfășurat în perioada 10-20 ianuarie, când emisfera nordică se află la mijlocul iernii, programul a devenit cunoscut sub numele de Midwinter, fiind astăzi o sursă indispensabilă de date referitoare la speciile de păsări care iernează în diverse țări.