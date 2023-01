Anatolie Nosatîi despre apropierea Moldovei de NATO – O discuție pentru a crea polemici în societate, pentru a distrage atenția de la alte probleme.

15:50

După ce săptămâna trecută s-au întâlnit cu ministrul Economiei, un grup de patentari au ieșit într-o conferință de presă alături de un deputat din opoziție. Aceștea au declarat că de nenumărate ori au făcut apel către toate guvernările pentru a fi auziți, însă degeaba. Or, ei își doresc ca autoritățile, „înainte de a lua cuiva ... După ce s-au întâlnit cu ministru Alaiba, patentarii au ajuns la Parlament -Ce mesaj au transmis autorităților The post După ce s-au întâlnit cu ministru Alaiba, patentarii au ajuns la Parlament -Ce mesaj au transmis autorităților appeared first on Politik.