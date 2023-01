O nouă licitație organizată de municipalitate! În „joc” sunt puse 21 de terenuri

14:20

Ministerul Apărării dezminte informațiile apărute în mediul online precum că în țara noastră au loc exerciții militare cu participarea soldaților, observatorilor și atașaților militari străini. În acest sens, ministerul comunică că exercițiul are loc în conformitate cu planul de instruire al Armatei Naționale pentru acest an și că nu are nicio legătură cu securitatea din […] Articolul Ministerul Apărării dezminte: Militarii străini nu participă la exerciții în Moldova apare prima dată în Realitatea.md.