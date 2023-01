Investiții nejustificate de peste 815 milioane de lei. Ce a demonstrat auditul la Moldovagaz?

12:30

Ministrul Infrastructurii și Dezvoltării Regionale, Andrei Spînu, a anunțat cele șase obiective pe care și le-a stabilit ministerul pentru anul 2023. Potrivit vicepremierului, echipa va face și mai mult proiecte „pentru a îmbunătăți viața de zi cu zi a oamenilor". „În anul 2022, în ciuda multiplelor crize, am construit o bază trainică pentru viitorul țării […]